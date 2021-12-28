لقاء بين الرئيس الفلسطيني ووزير الدفاع الإسرائيلي!

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل الأراضي المحتلة منذ 2010.وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.