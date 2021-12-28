عربي-دولي

قصصٌ مؤثرة من أفغانستان.. مواطنون يروون تفاصيل هروبهم من "طالبان"

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

|
Lebanon 24
28-12-2021 | 16:55
A-
A+
Doc-P-901735-637763328152502433.jpg
Doc-P-901735-637763328152502433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشير أرقام نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من 80 ألف أفغاني لجأوا إلى البلدان المجاورة، خلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الماضي، وقد وصل 60 % منهم إلى باكستان، ونحو 30 % آخرين إلى إيران.

فلماذا يفرّ هؤلاء الأفغان من وطنهم تاركين خلفهم أهلم وقد باعوا كلّ ما يملكون؟ وهل ستوصلهم تلك الرحلة إلى برّ الأمان الذي يبحثون عنه؟ وأيّ طريق سلكوها ومع مَنْ؟

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2021-12-28
16:30 | 2021-12-28
16:23 | 2021-12-28
16:13 | 2021-12-28
16:00 | 2021-12-28
15:56 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website