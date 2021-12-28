قصصٌ مؤثرة من أفغانستان.. مواطنون يروون تفاصيل هروبهم من "طالبان"

تشير أرقام نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من 80 ألف أفغاني لجأوا إلى البلدان المجاورة، خلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الماضي، وقد وصل 60 % منهم إلى باكستان، ونحو 30 % آخرين إلى إيران.فلماذا يفرّ هؤلاء الأفغان من وطنهم تاركين خلفهم أهلم وقد باعوا كلّ ما يملكون؟ وهل ستوصلهم تلك الرحلة إلى برّ الأمان الذي يبحثون عنه؟ وأيّ طريق سلكوها ومع مَنْ؟