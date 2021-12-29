الكتلة الصدرية تسعى لتشكيل حكومة أغلبية

أعلنت الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات العراقية أنها تسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية والقضاء على الفساد.



بينما بدأت مرحلة التحالفات السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة.