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الكتلة الصدرية تسعى لتشكيل حكومة أغلبية

Lebanon 24
29-12-2021 | 01:00
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أعلنت الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات العراقية أنها تسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية والقضاء على الفساد.

بينما بدأت مرحلة التحالفات السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة.
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