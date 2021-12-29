إندونيسيا تسمح بطيران "بوينغ 737 ماكس" مجددا

قالت وزارة النقل الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن البلاد سترفع حظرا كانت قد فرضته على طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس" بعد مرور 3 سنوات على حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران المحلية.

ولقي 189 شخصا حتفهم حين سقطت الطائرة بوينغ من طراز "737 ماكس" في بحر جاوة بعد إقلاعها بفترة قصيرة، في أكتوبر 2018. ودفع حادث دام مماثل لطائرة بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس العام التالي، سلطات الطيران حول العالم إلى وقف تحليق هذه الطراز من الطائرة.وتأتي الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة، بعدما عاد هذا الطراز للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وعقب مزيد من عمليات إلغاء أوامر إيقاف التشغيل في دول أخرى، من بينها أستراليا واليابان والهند وماليزيا وسنغافورة وإثيوبيا.وقالت وزارة النقل الإندونيسية، إن البلاد ستحذو حذو دولا أخرى في رفع الحظر عن هذا الطراز من طائرات بوينغ، بعد تقييم أجرته على تغييرات حدثت في نظام الطائرة.