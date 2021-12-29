اعتقال 6 إعلاميين في هونغ كونغ بتهمة تعود للحقبة الاستعمارية

اعتقلت سلطات هونغ كونغ ستة إعلاميين في موقع "ستاند نيوز" الأربعاء، بتهمة تعود للحقبة الاستعمارية هي "نشر مواد تحريضية"، وسط قلق دولي حول الحريات الإعلامية في المدينة.وقالت الشرطة إنه تم نشر أكثر من 200 شرطي بعضهم بملابس مدنية لتفتيش مقر الموقع في منطقة كوون تونغ.وشاهد مراسل فرانس برس رئيس تحرير "ستاند نيوز" باتريك لام خلال اقتياده إلى المبنى الذي يضم مكاتب الموقع وهو مكبل اليدين بالأصفاد.و"ستاند نيوز" هي ثاني وسيلة إعلامية في هونغ كونغ تستهدفها الشرطة بعد صحيفة "آبل دايلي" التي أغلقت أبوابها في يونيو إثر تجميد السلطات لأصولها بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين لكبح المعارضة.واعتقلت أيضا نجمة البوب دنيز هو التي كانت عضوا في مجلس إدارة "ستاند نيوز" قبل استقالتها في يونيو، وفق ما ذكر حسابها على فيسبوك.وفي وقت مبكر جدا بث موقع "ستاند نيوز" بشكل مباشر عبر فيسبوك لقطات لرجال شرطة الأمن القومي وهم يقفون خارج باب مكتب رونسون تشان المسؤول في الموقع.وفي فيديو مقتضب أبلغ ضباط تشان أن بحوزتهم مذكرة قضائية للتحقيق في اتهامات "بالتآمر لنشر مواد تحريضية"، وحذروه بأن عليه التوقف عن التصوير.ونقل أن الشرطة طلبت من تشان الذي يرأس أيضا اتحاد الصحافيين في هونغ كونغ مساعدتها في تحقيقاتها، وأنه ليس من بين المعتقلين.وذكرت وسائل إعلام محلية أن آخرين اعتقلوا بينهم المحامية والنائبة السابقة المؤيدة للديموقراطية مارغريت نغ، ورئيس التحرير السابق ل"ستاند نيوز" تشونغ بوي-كوين.