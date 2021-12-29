لهذه الاسباب ألغت الإمارات اتفاقية شراء طائرات F35؟

بعد أيام من قرار الإمارات العربية المتحدة الغاء الاتفاقية المتعلقة بشراء طائرات F35 من الولايات المتحدة، ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، في 23 كانون الأول 2021، أن تقييمات كبار المسؤولين الأميركيين تشير إلى أن عمليات نقل صواريخ باليستية حساسة قد تمت بين الصين والمملكة العربية السعودية.وبحسب موقع "موديرن دبلوماسي" الأوروبي، "أحد الأسباب التي دفعت الإمارات إلى إلغاء الصفقة مع الولايات المتحدة، هو أنها لا تريد أن تقع في أي نوع من "الحرب الباردة" بين كل من الولايات المتحدة والصين. وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لقيادة الإمارات العربية المتحدة أثناء حديثه في مركز أبحاث في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر: "أعتقد أننا، كدولة صغيرة، سوف نتأثر سلبًا بهذا، لكن لن نمتلك القدرة بأي شكل من الأشكال للتأثير على هذه المنافسة حتى بشكل إيجابي حقًا". في حين أن الولايات المتحدة كانت غير مرتاحة لاستخدام الإمارات لتكنولوجيا الجيل الخامس الصينية، حيث حذرت واشنطن الإمارات من أن استخدام الأخيرة للتكنولوجيا سيؤثر على العلاقات الأمنية بين البلدين، فقد أدت نتائج المراقبة الأميركية بأن الصين كانت تحاول بناء منشأة عسكرية في ميناء خليفة بالقرب من أبو ظبي، إلى خلافات خطيرة. في حين تم إلغاء أعمال البناء في الموقع في ميناء خليفة، (على الرغم من إصرار كل من الإمارات العربية المتحدة والصين على أن المنشأة ذات طبيعة تجارية بحتة) وصرحت كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة علنًا أن علاقتهما لا تزال قوية، فلا شك في أن الأحداث الأخيرة ألقت بظلالها على العلاقة الثنائية".وتابع الموقع، "إذا نظر المرء إلى حالة تطوير المملكة العربية السعودية للصواريخ الباليستية، فإن ذلك مهم لعدد من الأسباب. أولاً، يُظهر البصمة الأمنية المتزايدة للصين على الشرق الأوسط، على وجه التحديد دولتان من مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تعتبران قريبتين من الولايات المتحدة، وحقيقة أن العلاقات مع الصين يمكن أن تبرز كنقطة خلاف في العلاقات بين واشنطن وأبو ظبي والرياض. ولم ينف مسؤول صيني رفيع التعاون في مجال التكنولوجيا الباليستية بين السعودية والصين بينما قال إن البلدين شريكان استراتيجيان شاملان. وقال المسؤول: "مثل هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشار أسلحة الدمار الشامل".ومن المثير للاهتمام أن الصين تشترك أيضًا في علاقات اقتصادية قوية مع إيران وتعمل على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أي الاتفاق النووي الإيراني، في حين أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى قد أعربت عن مخاوفها من طموحات إيران النووية. وقعت الصين وإيران أيضًا اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا، يشار إليها باسم "اتفاقية التعاون الاستراتيجي" في آذار 2021 والتي سعت إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية بين البلدين. كما ألمحت إيران إلى أنه إذا لم يتم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف تمضي قدمًا وتتاجر مع الصين ودول أخرى. ثانيًا، سيكون لتطوير السعودية للصواريخ الباليستية تأثير كبير على الشرق الأوسط، وسيصعب على الولايات المتحدة والدول الأخرى منع إيران من تطوير برنامج باليستي".وأضاف الموقع، "في حين أن المعلومات المتعلقة بالمساعدة الصينية لتطوير السعودية للصواريخ الباليستية كانت متاحة للولايات المتحدة حتى في وقت سابق، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تمارس الكثير من الضغط على السعوديين بشأن هذه القضية. توترت علاقات إدارة بايدن مع الرياض، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعمل في الأشهر الأخيرة على إعادة صياغة العلاقات. ونتيجة لذلك تحاول المملكة العربية السعودية إعادة توجيه سياستها الخارجية بشكل كبير. تعمل دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تربطهما علاقات اقتصادية واستراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، على تغيير سياستها الخارجية داخل الشرق الأوسط وكذلك خارجها. وأحد الأمثلة المهمة على ذلك هو محاولات كلا البلدين لتحسين العلاقات مع إيران. أحد العوامل الدافعة لإعادة توجيه السياسة الخارجية للرياض وأبو ظبي هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستكون أقل مشاركة في المنطقة في المستقبل. بينما في الماضي، لم يكن عامل الصين أبدًا قضية رئيسية في العلاقات الأميركية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أما مع زيادة التعاون الأمني والتكنولوجي، قد يكون هذا بمثابة مشكلة شائكة".وختم الموقع، "بصرف النظر عن نفوذها الاقتصادي المتزايد، فإن أكبر ميزة تمتلكها الصين في الشرق الأوسط هي أنها ، الى جانب العلاقات القوية مع دول الخليج، فإنها تتمتع أيضًا بعلاقات جيدة مع إيران".