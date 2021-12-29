الشرق الأوسط عالق في مرمى نزاع متفاقم بين الولايات المتحدة والصين

خلال عام أحدث تغييرًا عميقًا في كثير من أنحاء العالم، بدا أن الشرق الأوسط الذي مزقته الصراعات قد طوى الصفحة أخيرًا. لقد أتت موجة دبلوماسية سعت إلى رأب الصدع الطويل بثمارها. فقد تحول العراق من بؤرة العنف في المنطقة إلى مركز تقدم، على سبيل المثال، للتوسط في محادثات نادرة بين الخصمين القدامى المملكة العربية السعودية وإيران.

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، "بعد الضربات الساحقة للوباء وأربع سنوات من الاضطرابات العالمية خلال رئاسة دونالد ترامب، أظهر العديد من دول الشرق الأوسط دلائل على أن هذا المستوى من الصراع لا يمكن ببساطة أن يستمر. ولكن مع اقتراب العام من نهايته، ومع تسارع زوبعة الدبلوماسية، ظهر خط صدع جيوسياسي آخر. لقد أصبح الشرق الأوسط ساحة معركة سياسية واقتصادية للولايات المتحدة والصين، على الرغم من محاولاته المستمرة للابتعاد عن هذا التنافس القوي. من التعليقات التي تظهر مدى القلق الذي يثيره هذا الأمر لقادة الشرق الأوسط، أعرب مسؤول إماراتي رفيع المستوى في وقت سابق من هذا الشهر عن شعور باليأس بشأن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للقيادة الإماراتية في تصريحات لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن الأسبوع الماضي "ما يقلقنا هو هذا الخط الدقيق بين المنافسة الحادة والحرب الباردة الجديدة". وأكد قرقاش تقارير تفيد بأن الإمارات، وهي حليف إقليمي رئيسي للولايات المتحدة، أغلقت منشأة صينية بسبب مزاعم أميركية بأن الموقع كان يستخدم كقاعدة عسكرية. عندما سئل متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن المنشأة، قال إنهم لم يكونوا "على علم" بالتفاصيل التي طرحتها شبكة "سي إن إن"، مضيفاً أن الصين "تعارض بشدة ممارسات" البلطجة "للولايات المتحدة التي مارست ضغوطًا غير مبررة وتدخلت في تعاون الصين مع الإمارات". وجاء في البيان أن "الصين والإمارات تقومان بتعاون طبيعي في نطاق السيادة، وهو تعاون معقول وقانوني ولا يستهدف أو يكون له أي علاقة بأي طرف ثالث"."

وتابعت الشبكة، "لكن الولايات المتحدة لن تربح دائمًا معركة النفوذ في البلاد. بعد أيام من تصريحات قرقاش، قررت أبو ظبي على ما يبدو الكف عن إهانة أميركا، وقررت تعليق صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرة أميركية من طراز F-35، وهي أول صفقة من نوعها مع دولة عربية. كانت الولايات المتحدة قد جعلت البيع مشروطا بإسقاط الإمارات العربية المتحدة شركة هواوي تكنولوجيز الصينية من شبكة اتصالاتها. وزعمت واشنطن أن التكنولوجيا تشكل خطرا أمنيا على أنظمة أسلحتها، خاصة بالنسبة للطائرة التي تسميها الولايات المتحدة بـ "جوهرة التاج". رفضت أبو ظبي. قال مسؤول إماراتي إن "تحليل التكلفة / الفائدة" كان وراء قرارهم بالتمسك بشركة هواوي على حساب طائرات F-35. وبينما حاول المسؤولون الأميركيون التقليل من أهمية الحدث وأصروا على أن البيع لم يُقتل، حددت أبو ظبي لهجة جديدة مفادها أنها لا تنوي دائما الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة بشأن الصين، وهي ترفض مفاهيم واشنطن حول الصفقات التجارية الصينية المقنَّعة في صورة نشاط عسكري سري. إنه حدث يمكن أن يمهد الطريق، ليس فقط للقوة الخليجية، ولكن لمنطقة بأكملها حيث تتجاوز العلاقات التجارية الصينية المتنامية بسرعة الخصومات الجيوسياسية القديمة، وحيث يمكن أن تنتهي الهيمنة الأميركية الطويلة الأمد".

وأضافت، "لقد هزت التوترات الجيوسياسية منطقة الشرق الأوسط منذ أن قامت القوى الاستعمارية الغربية بتقسيم المنطقة الغنية بالموارد إلى مناطق نفوذ منذ أكثر من قرن. لكن المنطقة نادرًا ما شهدت عنفًا على مستوى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تحولت الحروب المتزامنة في أربع دول مختلفة ، سوريا واليمن وليبيا والعراق، بالإضافة إلى العنف المستمر منذ فترة طويلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مساحات شاسعة من العالم العربي إلى حمام دم. لقد كانت فترة تزامنت مع تحول سياسي بالغ الأهمية، كانت الولايات المتحدة تخفض الأولوية للشرق الأوسط حيث أصبحت تركز بقوة على الصين. كانت الفوضى اللاحقة غير مسبوقة ويبدو أنها توقعت فراغًا رئيسيًا في السلطة في أعقاب واشنطن. كما يبدو أن فورة الدبلوماسية الإقليمية التي جاءت بعد ذلك، المتسرعة والعشوائية في بعض الأحيان، كانت تتوقف على ما يُعتقد عن خروج الولايات المتحدة من المنطقة. طوال كل ذلك، كانت الصين، التي كانت ذات يوم مكروهة أيديولوجياً من قبل القوى القوية مثل المملكة العربية السعودية، تعمل في ظلال الشرق الأوسط. أقامت بكين شراكات اقتصادية واسعة النطاق مع أمثال الرياض وطهران. كما وعززت موطئ قدمها في الاقتصادات التي كانت بالفعل شركاء تجاريين أقوياء، مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث إنها في طريقها لتصبح نقطة ارتكاز لشبكات الاتصالات الخاصة بها. بعد أن باتت معتادة على استهدافها باتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وعدت بكين بالتزام الصمت تجاه أولئك الموجودين في الشرق الأوسط، والابتعاد عن صراعاتها. لقد جعلت الشرق الأوسط جزءًا رئيسيًا من مبادرة حزام واحد طريق واحد، وهو مشروع بنية تحتية ضخم يربط شرق آسيا بأوروبا (قناة السويس المصرية هي الرابط البحري الوحيد للمشروع). والأهم من ذلك كله، أنها قدمت فرصة للتحوط من رهانات المنطقة في حالة الخروج الأميركي. قال جوناثان فولتون، كبير الزملاء غير المقيمين في المجلس الأطلسي: "لديك هذا السيناريو حيث تبدو هذه القوة الإقليمية خارج الإقليم وكأنها ستغادر ومن ثم لديك الصين، شريك تجاري كبير". وأضاف: "تبدو المنطقة وكأنها مسرح منافسة. يبدو أن هذه هي الطريقة التي ستلعب بها"."

وتابعت، "يجادل المحللون بأنه إذا أرغمت واشنطن المنطقة على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، فإن الإجابة ستأتي من دون الحاجة إلى التفكير. يكره أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة إثارة حفيظة القوة العظمى، خاصة وأن وجودها العسكري في الشرق الأوسط لا يزال واسع النطاق. لكن في النهاية، قد لا يكون أمام المنطقة خيار سوى اتخاذ الجزرة الصينية حتى لو كان ذلك يعني إخضاع نفسها للعصا الأميركية. يجادل فولتون بأن انجذاب المنطقة نحو الصين هو "قانون الطبيعة. هكذا سيكون على الأرجح للقرن القادم"."

وبحسب الشبكة، "يتمثل الضعف الرئيسي في اقتراح الولايات المتحدة بشأن الصين في الشرق الأوسط في أن واشنطن لا تقدم بدائل لصفقات بكين المربحة. يمكن للولايات المتحدة أن تحاول إجبار الإمارات، على سبيل المثال، على الانسحاب من صفقة هواوي، لكنها لا ترغب في منحها خيارًا ثانيًا تنافسيًا. في بداية التدهور المالي للبنان في العام 2020، ضغطت الولايات المتحدة على بيروت لمقاومة التحول إلى بكين من أجل الاستثمار في البنية التحتية اللبنانية المتدهورة، حيث أصدرت السفيرة الأميركية دوروثي شيا تحذيرات متلفزة حول مخاطر "مصائد الديون" الصينية. خضعت حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب للضغوط، في حين رفضت الولايات المتحدة إلى حد كبير حكومته، التي اعتقدت أنها مدعومة من حزب الله، وكان التعاون الغربي مع الاقتصاد المتعثر ضئيلاً أو معدوماً. قالت تين حنان القاضي، الزميلة المشاركة في مركز أبحاث تشاتام هاوس: "اشتدت الضغوط الأميركية في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ بدء مبادرة حزام واحد طريق واحد في العام 2013". وتابعت: "ومع ذلك، في السياسة الدولية، لا يمكنك الضغط على الدول إلا عندما يكون لديك قوة كبيرة والوسائل لتقديم صفقة أخرى حقًا". وأضافت: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا الضغط على الدول والفوز بما يسمى بالحرب الباردة الجديدة، فسيتعين عليها الابتعاد عن اللعب الخطابي، والبدء حقًا في طرح مشاريع حقيقية، وبعض المال الحقيقي على الطاولة"."

وأضافت: "كما لا يمكن للولايات المتحدة أن تدّعي حسن الخلق في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان أو بشأن التجسس الذي تتهم الشركات الصينية مثل هواوي بإجرائه. جادل فولتون بأن الفضائح الأخيرة حول فيسبوك، على سبيل المثال، تضعف هذا الموقف. وقال: "كنا نراقب ما يفعله فيسبوك ... وبعده إدوارد سنودن ... يصعب عليهم القول إنه يمكنك الوثوق بنا لأننا جديرين بالثقة. إذا فعلنا ذلك لأسباب ليبرالية وفعلوا ذلك لأسباب استبدادية، فهذه ليست قضية يجب طرحها هنا". في غياب البديل التنافسي الغربي للتعاون الصيني، يبدو أن الكتابة معلقة. ستتعمق جذور الصين في المنطقة كما وأنها ستتوسع بسرعة. ستختار البلدان التي تورطت في صراعات مهدرة إلى حد كبير خيارات تخدم مصالحها الاقتصادية. وكما أوضحت مخاوف أبو ظبي بشأن الوقوع في وسط التوترات المتصاعدة بين القوى الكبرى، فإن الرغبة في الصراع تتلاشى بسرعة. وقالت القاضي: "على الرغم من أن الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع نفوذ ضئيل للغاية، تجبر البلدان على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، فإن حقيقة أن البلدان لديها المزيد من الخيارات، والمزيد من القروض التي يمكن أن تأخذها من مجموعة متنوعة من الخيارات أمر جيد". وختمت: "وجود المزيد من البدائل على الساحة العالمية يمكن أن يكون شيئًا جيدًا للمنطقة واستقرارها"."