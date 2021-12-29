حصيلة قياسية للإصابات بكوفيد-19 في العالم خلال الأسبوع المنصرم

سجل العالم مستويات قياسية جديدة من الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم بين 22 كانون الأول و28 منه، وفق تعداد أجرته "وكالة الصحافة الفرنسية" بناء على أرقام رسمية.وتستند هذه الأرقام، وهي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء في نهاية 2019، إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد. وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة على رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول. كما أن السياسات المطبقة لإجراء فحوصات كشف الإصابة تختلف بين البلدان.