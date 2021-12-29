قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: لدينا إشراف استخباراتي تام على المنطقة

قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري "لدينا إشراف استخباراتي تام على المنطقة".وأضاف: "اليوم الجمهورية الإسلامية تسيطر على المنطقة بالكامل من خلال المتابعة والإشراف استخباراتي الذي يظهر قدراتنا"، لافتا إلى أن "مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، بعث روح الشجاعة في نفوس مقاتلينا".وتابع تنكسيري: "الأعداء لا يقتربون من مياهنا، وفور دخولهم المنطقة يتوجهون لموانئ الدول العربية المحيطة بالخليج".