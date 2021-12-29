كوريا الجنوبية: تمديد الحظر على دخول الأجانب من 11 دولة إفريقية

قررت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى البلاد للإقامة قصيرة الأمد من 11 دولة إفريقية، لمدة 4 أسابيع أخرى.وقالت الحكومة إنه تم تمديد الحظر لمدة 4 أسابيع أخرى حتى يوم 3 شباط القادم، لمنع تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد.وأكدت أنها اتخذت هذا القرار بالنظر إلى الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بـ"أوميكرون" وإمكانية زيادة حالات الإصابة به من الخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وغيرها.