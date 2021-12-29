إسرائيل تستهدف 3 مواقع رصد تابعة لحماس في غزة

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم الأربعاء، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، أفادت "العربية"، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت 3 مواقع رصد تابعة لحماس في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 3 مزارعين فلسطينيين جراء القصف الذي استهدف المناطق الشرقية لبيت حانون.من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن هناك تقارير تفيد بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة.وأوضح عبر تويتر أن الحادث أسفر عن "إصابة مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة".