مسؤول في مجلس الدوما: قرار واشنطن الإبقاء على حاملة طائراتها بالمتوسط تهديد مباشر لروسيا

صرّح مسؤول في مجلس الدوما بأن أي نشاط من نوعية قرار الولايات المتحدة الإبقاء على حاملة طائراتها في البحر المتوسط على خلفية التوتر حول اوكرانيا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا.



وفي التفاصيل، قال دميتري نوفيكوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما: "هذا يشكل تهديدا لروسيا، وذلك لأن الناتو هو أكبر مؤسسة شبه عسكرية، وتعلن رسميا الاتحاد الروسي في وثائقها العقائدية كأحد التهديدات الرئيسة. والأمر ذاته يسري على الوثائق الاستراتيجية التي تظهر في واشنطن من خلال الإدارة الأميركية. أما الولايات المتحدة فهي كما هو معروف، زعيمة سياسية وعسكريو في كتلة الناتو. لذلك، فإن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديدا مباشرا وفوريا لروسيا".