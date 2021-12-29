عربي-دولي

حقائق مروعة.. دولة كبرى تشهد على زيادة الإعدامات!

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Lebanon 24
29-12-2021 | 07:50
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نشرت مجموعة دولية تقريراً جديداً يسلط الضوء على الأوضاع في كوريا الشمالية خصوصاً تلك التي تعنى بحقوق الانسان.
ويكشف التقرير الذي يتضمن وثائق عديدة تفاصيل مروعة عما يحصل في البلاد، كما يقدم شهادات وتفاصيل لم تكشف من قبل، ويؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا ليست في تحسّن وسط ازدياد حالات الاعدام. 

للإطلاع على التقرير كاملاً الذي نشرته قناة "الآن".. اضغط هنا
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