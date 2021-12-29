عربي-دولي

أحداث دخلت التاريخ في العام 2021.. ما هي؟

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Lebanon 24
29-12-2021 | 08:45
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كان العام 2021 مثقلاً بالأحداث والتحديات، ومليئاً بالمآسي أكثر منه بالإيجابيّات. ومع ذلك، يبقى الأمل بعام جديد أكثر أماناً وإيجابية ما يرجوه الجميع تعويضاً عن عام المرارة الذي خبره العالم.
ويقدم تقرير نشرته قناة "الآن" أبرز الأحداث والمحطات التي هزت العالم سلباً او إيجاباً في العام 2021 وفي مختلف الميادين؟.. فما هي تلك الأحداث؟
للإطلاع على تقرير قناة "الآن" ومعرفة تلك الأحداث.. اضغط هنا
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