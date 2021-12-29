عربي-دولي

سوريا.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات باتجاه الحدود الأردنية

Lebanon 24
29-12-2021 | 13:30
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افادت وسائل الإعلام السورية بأن الجهات المختصة في درعا أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة ومادة الحشيش، كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية.
وبحسب موقع الإذاعة والتلفزيون السوري، "بعد عمليات الرصد والمتابعة، الجهات المختصة تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب باتجاه الحدود السورية الأردنية، وتلقي القبض على بعض المهربين، و تقدر الكمية المضبوطة بمئات الكيلوغرامات وعشرات آلاف الحبوب من مادة الكبتاغون المخدرة".
وكانت الجهات المختصة في درعا ضبطت في الحادي عشر من الشهر الجاري كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدرة كانت معدة للتهريب إلى الخارج عبر الحدود السورية الأردنية في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء.
المصدر: روسيا اليوم
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