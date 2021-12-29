عربي-دولي

متحدث الحكومة الإيرانية: تدشين مشروع الربط السككي مع العراق قريبا

Lebanon 24
29-12-2021 | 14:30
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الأربعاء، عن تدشين مشروع الربط السككي بين بلاده والعراق بحلول الشهر المقبل.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح بهادري جهرمي جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء، والذي أكد خلاله أن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني قدم تقريرا حول زيارته الأخيرة للعراق، وتوقيع اتفاق للربط السككي بين البلدين.
وشكَّل الاتفاق الأخير بين العراق وإيران بداية لتحقيق مشروع طال تأجليه 20 عاما، ومن المفترض أن يدخل المشروع حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، حيث أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي ثمّن خلال الاجتماع جهود وزير الطرق، التي تكللت بنجاح مفاوضات ومتابعات بلاده على مدى 20 عاما مع الجانب العراقي بشأن الطريق السككي الذي يصل بين البلدين.
ولفت الوزير الإيراني بهادري جهرمي إلى أن قرار مجلس الوزراء، اليوم، يقضي بتشكيل فريق عمل بمشاركة وزراء الاتصالات والاقتصاد والصناعة ووزراء معنيين آخرين، بالتنسيق مع نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، بهدف تسهيل وإرساء الأرضيات المناسبة لتطوير الاقتصاد الرقمي ودعم رجال الأعمال في البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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