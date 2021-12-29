عربي-دولي

العراق.. الصدر يجدد التأكيد على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"

Lebanon 24
29-12-2021 | 15:00
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جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن تكون الحكومة العراقية الجديدة "حكومة أغلبية وطنية".

ونشر الصدر تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

ويأتي تأكيد الصدر على موقفه، بعد اجتماعه مع بعض قادة "الإطار التنسيقي الشيعي" في منزله بمحافظة النجف بجنوب العراق.

وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر، هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329.
المصدر: روسيا اليوم
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