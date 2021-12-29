عربي-دولي

كاليفورنيا أول ولاية أميركية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

Lebanon 24
29-12-2021 | 16:00
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أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تجاوزت فيها الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا مستوى 5 ملايين حالة.
وتفيد معطيات السلطات الصحية في كاليفورنيا بأن عدد الإصابات في الولاية التي يقطنها نحو 40 مليون شخص، بلغ 5076650 حالة، بينها 75558 وفاة.
بدورها، تشير بيانات جامعة جزنز هوبكينز إلى أن وصول عدد الإصابات في كاليفورنيا نقطة 5377245 حالة، بينها 76255 وفاة.
وبحسب معلومات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغت نسبة الإصابات خلال الأسبوع الأخير 16.4 حالة لكل 100000 شخص.

المصدر: روسيا اليوم
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