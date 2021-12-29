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بعد عمليات نهب واسعة.. إعلان حظر التجوال شمال دارفور في السودان

Lebanon 24
29-12-2021 | 16:30
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أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور السودانية، فرض حظر التجوال في الولاية يوميا بدءا من السادسة من مساء اليوم وحتى الخامسة صباحا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الإعلان جاء على خلفية عمليات نهب واسعة طالت عصر ومساء أمس مخازن برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، "والتي تم محوها من الوجود بمحتوياتها بأعمال نهب وحرق".

إضافة إلى عمليات نهب مماثلة طالت مقر ومقتنيات البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالفاشر (يوناميد) والتي بدأت يوم الجمعة الماضية واستمرت حتى يوم الإثنين.
 
ونقلت الوكالة عن مدير الشرطة مقرر لجنة أمن الولاية عبد الكريم حمدو عقب الاجتماع، أن اللجنة "عبرت خلال اجتماعها عن أسفها لوقوع تلك الأحداث، وأهابت بالمواطنين ضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال حفاظا على أرواحهم، مؤكدا في ذات الوقت ان اللجنة قد أعدت خطة  لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية بالولاية".
المصدر: روسيا اليوم
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