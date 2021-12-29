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ليبيا.. سجن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية احتياطيا

Lebanon 24
29-12-2021 | 13:40
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أمر النائب العام الليبي بسجن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي احتياطيا، بشبهة الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم المال العام وتزوير مستندات رسمية.

وإصدار النائب العام أمر السجن، بسبب بلاغات مقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ذكر فيها عددا من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم.

ومن ضمن البلاغات الواردة التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، بالرغم من قيام الوزارة بصيانتها خلال السنة الماضية في محاولة منهم للتغطية على أوجه الصرف الأخيرة.

وجاء قرار الحبس بعد الاطّلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية، والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.
المصدر: روسيا اليوم
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