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السعودية: تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين

Lebanon 24
29-12-2021 | 16:24
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قرّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس، وفقا لمصدر مسوؤل في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.
وأكد على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.
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