واشنطن تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كتعويض عن تأجيل إعادة فتح قنصليتها بالقدس.