عربي-دولي

واشنطن تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة

Lebanon 24
29-12-2021 | 17:55
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كتعويض عن تأجيل إعادة فتح قنصليتها بالقدس.
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واشنطن

منظمة التحرير

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