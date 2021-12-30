بولندا تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا في يوم واحد

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 794 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يومي في الموجة الرابعة من الوباء.

وقال نائب وزير الصحة، فالديمار كراسكا، إن بولندا أبلغت عن 794 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم في الموجة الرابعة من الوباء، مضيفا أن هذا الرقم قد يكون نتيجة لتأخر الإبلاغ بسبب عطلة عيد الميلاد.ولفت في حديث لقناة "بولسات نيوز" التلفزيونية الخاصة إلى أن "أكثر من 75٪ من المتوفين لم يتم تلقيحهم".وقال: "أعتقد أننا نشهد حاليا ذروة في عدد الأشخاص الذين يموتون".وأفاد أيضا بأنه تم يوم أمس تسجيل 15571 إصابة جديدة بكوفيد -19، أي أقل بنسبة 13 بالمئة عما كانت عليه قبل أسبوع.هذا وتشهد بولندا معدلا مرتفعا باستمرار من الإصابات اليومية، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" لم يصل إلى الدولة بعد.