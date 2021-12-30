عربي-دولي

بولندا تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا في يوم واحد

Lebanon 24
30-12-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-902106-637764400350223525.jpg
Doc-P-902106-637764400350223525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 794 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يومي في الموجة الرابعة من الوباء.
وقال نائب وزير الصحة، فالديمار كراسكا، إن بولندا أبلغت عن 794 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم في الموجة الرابعة من الوباء، مضيفا أن هذا الرقم قد يكون نتيجة لتأخر الإبلاغ بسبب عطلة عيد الميلاد.

ولفت في حديث لقناة "بولسات نيوز" التلفزيونية الخاصة إلى أن "أكثر من 75٪ من المتوفين لم يتم تلقيحهم".

وقال: "أعتقد أننا نشهد حاليا ذروة في عدد الأشخاص الذين يموتون".

وأفاد أيضا بأنه تم يوم أمس تسجيل 15571 إصابة جديدة بكوفيد -19، أي أقل بنسبة 13 بالمئة عما كانت عليه قبل أسبوع.

هذا وتشهد بولندا معدلا مرتفعا باستمرار من الإصابات اليومية، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" لم يصل إلى الدولة بعد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-12-30
06:30 | 2021-12-30
06:00 | 2021-12-30
05:30 | 2021-12-30
05:00 | 2021-12-30
04:30 | 2021-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website