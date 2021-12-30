محادثات روسية أميركية.. والهدف نزع فتيل التوتر بشأن أوكرانيا







وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان، إن بايدن وبوتن سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة بين البلدين.



وأضافت هورن أن بايدن تحدث مع زعماء في أنحاء أوروبا بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية، في حين أجرى مسؤولون في الإدارة الأميركية محادثات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق ما ذكرت "رويترز". قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيجريان محادثات يوم الخميس، في إطار سعي واشنطن لمواصلة العمل مع حلفائها من أجل رد فعل مشترك على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان، إن بايدن وبوتن سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة بين البلدين.وأضافت هورن أن بايدن تحدث مع زعماء في أنحاء أوروبا بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية، في حين أجرى مسؤولون في الإدارة الأميركية محادثات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق ما ذكرت "رويترز".

وتثير موسكو انزعاج الغرب بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من أوكرانيا في الشهرين الماضيين، وذلك بعد ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 ودعمها لانفصاليين يقاتلون قوات كييف في شرق أوكرانيا.



وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.

وتسعى موسكو، التي تعبر عن قلقها بشأن ما تصفها بإعادة تسليح الغرب لأوكرانيا، عن ضمانات ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي لن يزداد توسعا في اتجاه الشرق، وأنه لن يتم إمداد أسلحة هجومية معينة لأوكرانيا أو دول مجاورة أخرى.