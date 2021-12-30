إيران - الولايات المتحدة: المحادثات النووية المتعثرة تدخل مرحلة خطيرة

انتظر آية الله علي خامنئي طويلاً قبل أن يغتنم الفرصة ويعرض علانية إعطاء موافقته على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران مع القوى العالمية. لكن مع احتفال السياسيين الإيرانيين المعتدلين وأنصارهم، على أمل أن تفتح الصفقة حقبة جديدة للدولة "المنبوذة"، أوضح المرشد الأعلى عدم ثقته في الولايات المتحدة، الطرف الرئيسي الآخر وراء الاتفاقية.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "في رسالة مفتوحة نُشرت بعد يوم من جلوس المسؤولين الإيرانيين والأميركيين والأوروبيين والروس والصينيين على طاولة في فندق Palais Coburg الفخم في فيينا لحضور أول اجتماع "للجنة المشتركة"، كان خامنئي يتوقع فشلها حتى بعد ولادتها. وكتب إلى الرئيس آنذاك حسن روحاني، وهو من أشد المؤيدين للاتفاق، واتهم واشنطن بإيواء "العداء الأبدي" ضد الجمهورية الإسلامية، بينما اتهم إدارة الرئيس الأميركي أنذاك باراك أوباما بالخداع و"دبلوماسية البلطجة". بعد مرور ست سنوات، يبدو أن الصفقة، خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باختصار JCPOA، قد كسرت بشكل لا رجعة فيه. إن انعدام الثقة بين طهران وواشنطن أعمق من أي وقت مضى، إرث قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 بالتخلي من جانب واحد عن الصفقة وفرض مئات العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وردت طهران بتسريع برنامجها النووي بقوة. الآن، مع تخصيب إيران لليورانيوم بأعلى مستوياتها على الإطلاق وتصلب اللغة من جميع الأطراف، يحذر الخبراء من أن الأزمة النووية القادمة، الشيء ذاته الذي صُممت خطة العمل الشاملة المشتركة لمنعه، يمكن أن تكون على بعد أشهر فقط. ومع سيطرة المتشددين، الذين كانوا دائمًا مشككين في الصفقة، على جميع أذرع الدولة الإسلامية لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فإن المشاعر التي عبر عنها خامنئي في العام 2015 تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى. وقال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان، الناطقة بلسان المتشددين في إيران: "إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعرفون جيدًا أن عصر الخداع الكبير وإعطاء وعود جوفاء... انتهى"."وبحسب الصحيفة، "أمضى المفاوضون من كل الأطراف معظم شهر كانون الأول في محادثات في فيينا في محاولة أخيرة لإنقاذ صفقة يعتبرها الدبلوماسيون الغربيون أفضل خيار لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. لقد أحرزوا تقدمًا ضئيلًا قبل أن يتوقفوا مؤقتًا في منتصف كانون الأول، لكنهم استأنفوا العمل يوم الاثنين. وجاءت تلك الجولة من المحادثات بعد توقف دام خمسة أشهر بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، أحد رعايا خامنئي، في حزيران. شكلت الانتخابات نهاية عهد روحاني وعززت قبضة المتشددين على السلطة. ولكن بمجرد بدئها، اتهم المسؤولون الأميركيون والأوروبيون الحكومة الإيرانية الجديدة بالتخلي عن التنازلات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في النصف الأول من العام 2021. ويصر المسؤولون الإيرانيون على أنهم جادون في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ويلقون باللوم على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لعدم إحراز تقدم. وقال محسن باهارفاند، سفير إيران في لندن، "الفرق بين فترة حكم الرئيس روحاني والآن، هو أنه إذا لم تكن متأكدًا من أن الاتفاقية ستنفذ بالكامل، فلا أعتقد أنك ستحصل على صفقة". وأضاف: "لن نقبل التهديدات... وإن ضاقت النافذة، فليكن"."وأضافت، "من وجهة نظر النظام الإيراني، تم تبرير مخاوف خامنئي المبكرة وانعدام الثقة من خلال قرار ترامب إطلاق حملة "الضغط الأقصى" ضد الجمهورية حتى في الوقت الذي امتثلت فيه طهران للاتفاق. يقول المحللون إن خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في كل القرارات الرئيسية في الجمهورية الإسلامية، بمجرد إحراق الصفقة لن يسمح بأن يعيد التاريخ نفسه. في واشنطن، يتعين على بايدن أن يتنقل في طريقه الدقيق بين تأمين اتفاق يمكّنه من الوفاء بتعهده بإعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة ورفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران إذا امتثلت بالكامل للاتفاقية، بينما لم تظهر بشكل متساهل بشأن ما تعتبره المؤسسة السياسية الأميركية دولة مارقة. لعب كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الذين تمسكوا بالاتفاق وعارضوا حملة ترامب "الضغط الأقصى"، دور الوسيط بين الخصمين. لكن هناك مخاوف من أن الفجوة بين الشخصيات أكبر من أن يتم سدها. هذا هو السبب وراء تحذيرات الدبلوماسيين والخبراء من أن مجال التسوية على الجانبين يتقلص إلى شهور إن لم يكن أسابيع. قد يكون الإجراء المؤقت المحتمل هو ترتيب "أقل مقابل أقل" توافق بموجبه إيران على تجميد نشاطها النووي بالمستويات الحالية مقابل بعض الفوائد الاقتصادية. ولكن إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة، فقد رفضت إيران هذا الاحتمال حتى الآن وتصر على أنه يجب إحياء نفس خطة العمل الشاملة المشتركة فقط، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم المشاكل الأكبر. يقول سانام فاكيل، خبير إيران في مركز أبحاث تشاتام هاوس: "سيعطي ذلك الوقت للجميع، لكننا نجلس على عدة قنابل موقوتة". وتابع قائلاً: "إذا لم يتم احتواء هذا بسرعة، فإننا نتجه نحو أزمة كبيرة"."وبحسب الصحيفة، "إذا فشلت الدبلوماسية، فإن لدى الولايات المتحدة وحلفائها خيارات. وقد يسعون لاستصدار قرار بفرض رقابة على إيران في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في آذار. ثم يذهب ذلك إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيحدد الإجراء الذي يجب اتخاذه. هناك خيار آخر يتمثل في قيام أحد أعضاء مجلس الأمن، وهو طرف في الاتفاقية الموقعة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بفرض عقوبات دولية "snapback" التي تم رفعها بعد تنفيذ الصفقة لأول مرة من خلال إخطار مجلس الأمن بعدم امتثال إيران. لا يمكن منع هذه الخطوة إلا إذا رفض جميع أعضاء المجلس قرارًا. من شأن ذلك أن يوفر الشرعية الدولية للعودة بحكم الأمر الواقع إلى حملة الضغط الأقصى التي يشنها ترامب، والتي دفعت الولايات المتحدة وإيران إلى حافة الحرب بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كانون الثاني 2020. كما أنه قد يشير إلى ناقوس الموت النهائي لاتفاق استغرق سنوات من المفاوضات الشاقة لإنهاء التوترات في كل أنحاء الشرق الأوسط والمجازفة بها. يقول علي فائز، المحلل في مجموعة الأزمات الفكرية، إن خيارات الغرب تتراوح من "غير جذابة إلى قبيحة تمامًا". ويضيف أنه إذا فشلت الدبلوماسية وغيرت الولايات المتحدة مسارها، "فمن المرجح أن يخلع الإيرانيون القفازات"، محذرًا من تصعيد الأعمال العدائية في المنطقة. ويقول فايز: "بالدروس المستفادة من أفغانستان، أعتقد أن الإيرانيين يعتقدون أن عتبة الولايات المتحدة للألم منخفضة جدًا". ويضيف: "في هذا السيناريو، يمكن أن يكون لديك ممر من الفوضى يمتد من حدود أفغانستان على طول الطريق إلى إسرائيل"."وتابعت، "خلال رئاسة ترامب، ردت طهران على العداء الأميركي باستخدام وكلاء إقليميين ونخبة الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأميركية في العراق، واتُهمت بتخريب ناقلات في الخليج وشن ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية. يقول محلل إيراني إنه إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، فقد تتحرك طهران لتخصيب اليورانيوم من مستوى النقاء الحالي البالغ 60 في المائة إلى 90 في المائة، مستوى الأسلحة. ويحذر من أن بإمكانها أيضًا الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. الوقت الذي ستحتاجه طهران لتكديس ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لقنبلة نووية واحدة يُقدر بالفعل أنه انخفض من عام واحد، عندما تم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، إلى حوالي شهر واحد. على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الأمر سيستغرق مع إيران وقتًا أطول لتصنيع صاروخ نووي أو أي جهاز آخر كسلاح. يقول رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة ليس لديها "أي معلومات تفيد بأن إيران لديها برنامج أسلحة نووية أو لديها أي نشاط يؤدي إلى برنامج أسلحة نووية".ولكن كلما قصر وقت الاختراق، زاد خطر قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل باتخاذ إجراءات وقائية لشن هجمات ضد المنشآت النووية الإيرانية. حذر القادة العسكريون الأميركيون بالفعل من أن الولايات المتحدة لديها مجموعة قوية من الخيارات العسكرية لردع إيران. أمرت إسرائيل جيشها بالاستعداد لضربات محتملة ضد البلاد. يقول مسؤول أميركي كبير إن بايدن يعتقد أن الدبلوماسية "هي أفضل طريق" لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. لكن المسؤول يضيف أنه "بالنظر إلى التقدم المستمر في البرامج النووية الإيرانية، فقد طلب منا الرئيس أن نكون مستعدين في حالة فشل الدبلوماسية وعلينا أن ننتقل إلى خيارات أخرى". قال دبلوماسي غربي إن للولايات المتحدة وإيران تاريخًا في إدارة هذه الأزمات، حيث يسعى الجانبان إلى تجنب حرب شاملة. لكن الفارق اليوم هو حجم التطوير النووي الإيراني، ومهما كانت نتيجة المحادثات، فإن البحث والتطوير الذي اكتسبته طهران خلال العامين الماضيين لا يمكن عكسه. يقول السير جون سويرز، الرئيس السابق لوكالة المخابرات البريطانية MI6، إن "التفضيل القوي للغاية" لبايدن هو عدم القيام بعمل عسكري. ويضيف: "ما لم يكونوا مستعدين لذلك، فإنهم يعلمون أن الإيرانيين سيواصلون بالمضي قدمًا". وتابع قائلاً: "بينما نتحرك دون اتفاق نووي، سيرغب الإيرانيون في المضي قدمًا وعدم القيام بأي شيء درامي أبدًا بحيث يكون سببًا للحرب. لكن الأميركيين سيدركون أنهم وصلوا إلى الحد الأقصى بموجب عقوبات ترامب وأن البديل الحقيقي الوحيد هو الضربة العسكرية الدقيقة". وأضاف: "لكنك لا تعرف حقًا ما يجب أن تضربه لإزالة جميع المكونات العسكرية لبرنامج نووي".