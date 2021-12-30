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عربي-دولي
قميص كيم جونغ أون يثير تساؤلات عن حقيقة وضعه الصحي
Lebanon 24
30-12-2021
|
06:30
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أثارت أحدث صورة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تساؤلات عن وضعه الصحي، وانخفاض وزنه الكبير.
والتقطت الصورة لكيم جونغ أون خلال مؤتمر حزب العمال الثامن، ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية أمس الأربعاء، وظهر الزعيم الكوري فيها وهو يرتدي بدلة بلون غامق على قميص أبيض وربطة عنق فضية اللون.
ووفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد كانت ياقة قميص كيم غير خانقة، حيث أبقت على مساحة لدخول إصبع واحد، وهو ما يعتبر قاعدة أساسية للبس البدلة على الطراز الغربي.
واختلفت هذه الصورة مع صورة كيم يوم 17 من الشهر الماضي، عندما ظهر في مراسم التأبين لوالده الراحل كيم جونغ إيل في قصر الشمس في بيونغيانغ.
وارتدى كيم وقتها الزي الرسمي المعروف باسم "الزي الشعبي"، وكانت عنقه ملتصقة بياقة قميصه.
وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن سبب إطلالة كيم هذه تعود لانخفاض وزنه الذي لا يزال زائدا مقارنة بطوله.
المصدر: سكاي نيوز
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