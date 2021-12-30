نيويورك تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا... كم بلغت؟

سجلت ولاية نيويورك الأميركية أعلى حصيلة يومية جديدة بإصابات كورونا بلغت 67 ألف حالة، بزيادة قدرها 64 في المائة خلال 24 ساعة، وسط انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.وبحسب حاكمة الولاية كاثي هوشول، تم الإبلاغ عن أكثر من 362500 نتيجة اختبار ايجابية، بمعدل إيجابي نسبته 18.5 في المائة.وقالت هوشول في بيان "مع اقترابنا من العام الجديد، من المهم للغاية ألا نتوانى عن حذرنا في معركتنا ضد الوباء.. دعونا نجعل من قرارنا الجماعي للعام الجديد أن نترك كوفيد في الماضي. لدينا الأدوات ونعرف ما الذي ينجح. ارتداء الكمامة والتطعيم وأخذ جرعات معززة وتوخي الحذر في التجمعات الكبيرة، خاصة في نهاية هذا الأسبوع".كما أشادت بأرقام الاختبار المرتفعة باعتبارها "نتيجة إيجابية للغاية"، مما يدل على أن الولاية يمكن أن تلبي الطلب المتزايد للاختبار.ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه تم تطعيم 82 بالمائة من سكان نيويورك البالغين بشكل كامل.