مركز أوروبي يرصد 156 تهديدا ضد صحافيين في 2021

رصد المركز التنسيقي لرصد وتحليل والتبادل الدائم للمعلومات نحو 156 تهديدا ضد صحافيين في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، حسبما أفادت وكالة" نوفا" الإيطالية للأنباء.وقال المركز إنه "تم تسجيل 156 عملا ترهيبيا ضد صحافيين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بارتفاع نحو 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".وأوضح أنه "من بين الـ156 تهديدا، هناك 74 حالة، بما يساوي 47%، كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي".