عربي-دولي

رئيسي: أميركا تسير نحو الأفول

Lebanon 24
30-12-2021 | 10:00
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صرح الرئيس الإيراني بأن الولايات المتحدة أخذت بالتراجع والأفول وتضعف يوما بعد يوم، وأن تهديداتها لا تؤثر في إرادة الشعوب المستقلة.

جاء هذا التصريح في اتصال هاتفي جمع إبراهيم رئيسي مع نظيره من نيكاراغوا دانييل أورتيغا مساء أمس الأربعاء، وقدم فيه رئيسي تهانيه لأورتيغا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده الشهر الماضي.

وقال رئيسي: "يعتمد كلا البلدين على أصوات الشعب ودعمه، وقد وقفا دائما أمام اطماع الدول السلطوية".

وتابع: "الشعب الإيراني لم ولن يتوقف عن التقدم رغم العقبات والمشاكل.. نحن على ثقة من أن نيكاراغوا ستتغلب على التهديدات والعقوبات الأميركية، لأن الولايات المتحدة تعيش حالة تراجع وتضعف يوما بعد يوم".

وشدد الرئيسان على الحاجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها ومضاعفة التعاون الدولي لإرساء السلام والاستقرار في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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