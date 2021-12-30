عربي-دولي

أوروبا تشهد أسوأ تفشٍ لـ"إنفلونزا" الطيور

Lebanon 24
30-12-2021 | 09:04
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أفاد معهد أبحاث حكومي ألماني بأن أوروبا تشهد حالياً أسوأ تفشٍ لإنفلونزا الطيور على الإطلاق.

وقال: «المعهد الاتحادي لأبحاث صحة الحيوان» الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا نشهد حالياً أسوأ موجة تفشٍ لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق في ألمانيا وأوروبا». ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يومياً، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية.

ووفقاً للباحثين: «لا تلوح نهاية في الأفق - وتتراوح الدول التي تواجه تفشياً لإنفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وآيرلندا، وما بين روسيا والبرتغال». كما تم رصد حالات في كندا والهند، وشرق آسيا.

وفي ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة في طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع تشرين الأول وحتى أمس 29 كانون الأول. وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسي في مناطق ساحلية. وأشار معهد أبحاث الحيوان أنه تم تسجيل 46 إصابة في مزارع دواجن بألمانيا.

وذكر المعهد أنه في خلال نفس الفترة تم في أنحاء أوروبا اكتشاف 675 إصابة في الطيور البرية و534 إصابة في الدواجن.
المصدر: الشرق الاوسط
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