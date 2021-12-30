18
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أوروبا تشهد أسوأ تفشٍ لـ"إنفلونزا" الطيور
Lebanon 24
30-12-2021
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد معهد أبحاث حكومي ألماني بأن أوروبا تشهد حالياً أسوأ تفشٍ لإنفلونزا الطيور على الإطلاق.
وقال: «المعهد الاتحادي لأبحاث صحة الحيوان» الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا نشهد حالياً أسوأ موجة تفشٍ لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق في ألمانيا وأوروبا». ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يومياً، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية.
ووفقاً للباحثين: «لا تلوح نهاية في الأفق - وتتراوح الدول التي تواجه تفشياً لإنفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وآيرلندا، وما بين روسيا والبرتغال». كما تم رصد حالات في كندا والهند، وشرق آسيا.
وفي ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة في طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع تشرين الأول وحتى أمس 29 كانون الأول. وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسي في مناطق ساحلية. وأشار معهد أبحاث الحيوان أنه تم تسجيل 46 إصابة في مزارع دواجن بألمانيا.
وذكر المعهد أنه في خلال نفس الفترة تم في أنحاء أوروبا اكتشاف 675 إصابة في الطيور البرية و534 إصابة في الدواجن.
المصدر: الشرق الاوسط
الأكثر قراءة
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
Lebanon 24
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
22:20 | 2021-12-29
29/12/2021 10:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
01:25 | 2021-12-30
30/12/2021 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
02:20 | 2021-12-30
30/12/2021 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
01:54 | 2021-12-30
30/12/2021 01:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"تهديد" للعدو الإسرائيلي... تقرير: حزب الله ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان
Lebanon 24
"تهديد" للعدو الإسرائيلي... تقرير: حزب الله ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان
14:00 | 2021-12-29
29/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2021-12-30
تفاصيل تُكشف لأول مرة... ماذا فعل معمر القذافي وعلي عبد الله صالح للدفاع عن صدام حسين؟
10:30 | 2021-12-30
خبير في أمن الإنترنت: خرق هواتف معارضين في بولندا ليس سوى "قمة جبل الجليد"
10:00 | 2021-12-30
رئيسي: أميركا تسير نحو الأفول
09:30 | 2021-12-30
الخارجية الروسية: زيلينسكي بات بنفسه تهديدا لأوكرانيا
09:00 | 2021-12-30
مركز أوروبي يرصد 156 تهديدا ضد صحافيين في 2021
08:37 | 2021-12-30
هذا ما تفعله الجرعة المعززة من لقاح "جونسون أند جونسون"
فيديو
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
30/12/2021 18:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
30/12/2021 18:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
30/12/2021 18:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact