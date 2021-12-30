بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

أبرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رسالة تهنئة إلى نظيره السوري، بشار الأسد، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.ونشر موقع الكرملين الرئاسي رسالة التهنئة التي أعرب فيها بوتين عن أمله في أن يشهد العام المقبل 2022، سلاما واستقرارا على الأراضي السورية.وأكد الرئيس بوتين أن "بلاده ستواصل تقديم الدعم الشامل لسوريا الصديقة في الحرب ضد الإرهاب الدولي، وكذلك في ضمان تسوية سياسية شاملة وإعادة الإعمار بعد الصراع".وفي السياق نفسه، رد الرئيس السوري، بشار الأسد، ببرقية تهنئة إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة حلول العام الجديد.وقال الأسد في رسالته: "بمناسبة حلول العام الجديد أتقدم إليكم بأحر التهاني القلبية مع أخلص التمنيات أن يحمل هذا العام لكم موفور الخير والنجاح، ولشعبكم وبلادكم الصديقة دوام التقدم والازدهار والرفعة".وتابع الأسد: "كما نأمل أن يشهد هذا العام مزيدا من التألق للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وللتعاون الثنائي الذي يحقق نجاحات باهرة ويترك آثارا إيجابية على حياة الشعبين الصديقين".