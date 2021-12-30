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عربي-دولي
طائرة أميركية تهبط اضطراريا في مطار بن غوريون
Lebanon 24
30-12-2021
|
13:30
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هبطت طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأميركية اضطراريا في مطار بن غوريون، بعد أن أبلغت عن عطل فيها قبيل وصولها إلى تل أبيب.
وبحسب المعلومات فإن الطائرة كانت قادمة برحلة من مدينة نيويورك الأميركية وعلى متنها 37 راكبا، وقد هبطت بسلام في المطار بعد تعرضها لخلل.
وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في المطار، بينما هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.
المصدر:
روسيا اليوم
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