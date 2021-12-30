عربي-دولي

كورونا.. الهند تبدأ بتطبيق قيود مشددة مع تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات

Lebanon 24
30-12-2021 | 14:30
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بدأت الهند، اليوم الخميس، تطبيق قيود مشددة لمنع التجمعات في الحفلات والأماكن العامة قبيل احتفالات العام الجديد.
وقال مسؤولون، إن السلطات بدأت بفرض قيود مشددة اليوم الخميس لمنع التجمعات في الحفلات والأماكن العامة قبيل احتفالات العام الجديد مع تسجيل البلاد زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.
وتم فرض حظر تجول ليلي في كافة المدن الرئيسية في حين صدرت أوامر للمطاعم بخفض عدد العملاء.
وأوضح المسؤولون أن السلطات تواجه صعوبة للحد من الزحام في الأسواق والمناطق الدينية وأماكن العطلات نظرا لأنها ستظل مفتوحة.
وسجلت الهند 13154 إصابة و268 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ رصدت المناطق الحضرية قفزة في الإصابات. وهذا هو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ تشرين الأول.
وارتفعت حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 961 في جميع أنحاء الهند.
المصدر: روسيا اليوم
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