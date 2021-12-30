عربي-دولي

روسيا تؤكد تسجيل أكثر من 100 إصابة بـ"أوميكرون" في أراضيها

Lebanon 24
30-12-2021 | 15:30
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أعلنت السلطات الروسية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضي البلاد تجاوزت عتبة الـ100.
وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، اليوم الخميس تسجيل 103 إصابات بـ"أوميكرون" في البلاد حتى اليوم، موضحة أن هؤلاء المرضى إما وصلوا من الخارج أو خالطوا على نحو وثيق مصابين آخرين عادوا من دول أخرى.
وشددت بوبوفا على أن السلطات تمكنت من السيطرة على كافة البؤر المحتملة لتفشي "أوميكرون"، لافتة إلى أن العمل جار على اختبار أول نظام مخصص لتشخيص المتحور الجديد.
وذكرت المسؤولة أن السلطات الروسية تلزم كل من يصل البلاد من مناطق الخطر وبعض القادمين من الدول التي تم رصد إصابات بـ"أوميكرون" فيها بالخضوع لفحص كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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