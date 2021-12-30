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أربعة قتلى في هجوم لحركة "الشباب" قرب العاصمة الصومالية

Lebanon 24
30-12-2021 | 16:30
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قتل أربعة أشخاص على الأقل، الخميس، في هجوم شنه مقاتلون من حركة "الشباب" المتطرفة على بلدة قرب العاصمة الصومالية، مقديشو، وفق الشرطة.
ووقع الهجوم فيما يشهد هذا البلد أزمة سياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء.
وشن المهاجمون المسلحون برشاشات هجوما على بلدة بلكاد على بعد نحو 30 كلم شمال مقديشو، حسبما قالت الشرطة وشهود عيان.
وأكد ضابط الشرطة، عبد الله محمد، في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن "الإرهابيين هاجموا بلكاد في ساعة مبكرة هذا الصباح مستهدفين نقاط تفتيش أمنية حكومية".
أضاف "عاد الوضع إلى طبيعته الآن والقوات الحكومية تحكم سيطرتها".
وأفاد شهود عيان أن مقاتلي حركة الشباب تمكنوا من دخول بعض أجزاء البلدة الواقعة على طريق يربط مقديشو بباقي أنحاء البلاد، قبل أن يتم طردهم.
المصدر: الحرة
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