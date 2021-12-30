عربي-دولي

الكرملين يعلن عن توقيت الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن

Lebanon 24
30-12-2021 | 12:40
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أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن محادثات هاتفية ستعقد بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن بطلب من موسكو، وأن الرئيس "بوتين اعتبرها ضرورية قبل مشاورات كانون الثاني".
وقال: "كانت المبادرة من قبل الرئيس بوتين، الوقت طبيعي تماما بالنظر إلى فارق التوقيت.. كما تعلمون فإن الوقت المتأخر لم يكن أبدا مشكلة للرئيس بوتين، خاصة أنه غالبا ما يعمل في هذا الوقت".
وأضاف: "الطرفان سيواصلان مناقشة القضايا التي أثيرت خلال اجتماع الفيديو الأخير، كما سيتطرقان للضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو".
وأشار بيسكوف إلى أن "المفاوضات تهدف قبل كل شيء للتوصل إلى حل وسط، مع مراعاة المواقف المبدئية للجانبين. سيجري الجانبان محادثات هاتفية عادية لن يعلن فحواها".
يذكر أن المحادثة الأخيرة بين الرئيسين جرت مطلع ديسمبر الحالي واستمرت ساعتين عبر الفيديو.
وأعرب بايدن عن قلقه من التوتر بين روسيا وأوكرانيا ودعا إلى التسوية الدبلوماسية، محذرا من رد جماعي من الغرب في حال التصعيد.
من جهته، لفت بوتين إلى حقيقة أن "كييف لا تفي باتفاقيات مينسك، وحدد الخطوط الحمر بالنسبة لروسيا التي ترفض توسع الناتو شرقا ونشره أسلحة هجومية على الأراضي الأوكرانية وفي البلدان المجاورة لروسيا".
ونشرت موسكو بعد 10 أيام مسودتي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، وعدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ووقف زحف الناتو شرقا في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
وستجرى مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية في الـ10 من كانون الثاني المقبل، ومشاورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في 12 كانون الثاني.
ومن المقرر عقد اجتماع لممثلي موسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 كانون الثاني.
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