عربي-دولي

بيسكوف: موسكو لم تكن مصدر التوتر في العلاقات مع واشنطن

Lebanon 24
31-12-2021 | 00:00
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تكن قط المصدر الأساسي، للتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وشدد على أن روسيا، ترغب بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكي تفهم ما يريده الجانب الأمريكي. وأكد بيسكوف، أن المفاوضات وحدها، ستسمح بحل الخلافات.
وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "لم تكن روسيا أبدا مصدرا للتوتر، ولم تكن قط البادئة أولا بالتوتر. لقد قلنا دائما إن روسيا اتخذت وستتخذ تلك الخطوات والإجراءات الضرورية لضمان أمنها. نحن مصممون على إجراء الحديث ونريد الحديث مع الأمريكيين، ونعتقد أنه فقط في سياق المفاوضات يمكن حل تلك المشاكل العاجلة الموجودة بكثرة بيننا".
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