عربي-دولي

الإمارات تبرم اتفاقا لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في جورجيا

Lebanon 24
31-12-2021 | 00:30
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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اليوم عن توقيع اتفاقية مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط.

وسيتم تطوير هذه المحطة بالتعاون مع الصندوق، حيث ستكون الأكبر من نوعها في جورجيا، وفقا لما ذكرته وكالة "وام" اليوم.

وبحضور وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا ناتيا تورنافا، قام كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وجيورجي شيكوفاني، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الطاقة الجورجي، بتوقيع اتفاقية تطوير المحطة ضمن مراسم أقيمت في جناح القيادة بإكسبو 2020 دبي.

وأكد محمد جميل الرمحي أن هذه الاتفاقية المهمة ستساهم في دعم المساعي الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة في جورجيا، وسيكون لها أثر إيجابي على جهود العمل المناخي.

وأشار إلى أن "مصدر"، وبصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة لديها مشاريع في حوالي 40 دولة، تتطلع إلى التعاون مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي وحكومة جورجيا من أجل استكشاف المزيد من الفرص في مجال الطاقة المتجددة وتسخير خبرتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وستعمل "مصدر" بالشراكة مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي على تطوير المشروع، الذي يتم تنفيذه في إطار اتفاقية أوسع تم توقيعها هذا العام مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي، وتهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في منطقة أوراسيا.

ويعتبر الصندوق شركة مساهمة أسستها وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة ومملوكة بالكامل للدولة، وتعتمد جورجيا بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء وتتطلع إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مزيج الطاقة لديها.
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