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الهند.. إجراء الانتخابات التشريعية رغم الزيادة في إصابات كورونا

Lebanon 24
31-12-2021 | 04:00
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أعلنت الهند مضيها قدما في إجراء الانتخابات التشريعية في أكبر ولاياتها من حيث عدد السكان، رغم أن حصيلة إصابات كورونا اليومية بأنحاء البلاد زادت إلى الضعف في غضون أسبوع.
وسجلت الهند 13154 إصابة جديدة بكورونا الخميس، في قفزة مقارنة مع 6 آلاف حالة يوميا سجلت الأسبوع الماضي.

واحتشد آلاف الأشخاص الذين لم يرتدوا كمامات في تجمعات انتخابية لأبرز السياسيين في ولاية أوتار براديش.

وقال كبير مفوضي الانتخابات سوشيل تشاندرا، إن "كل الأحزاب السياسية في الولاية الواقعة شمالي البلاد ويقطنها نحو 200 مليون نسمة تريد إجراء الانتخابات بحلول آذار المقبل".

ورفض تشاندرا اقتراحا من المحكمة العليا بالولاية بتأجيل الانتخابات على ضوء الارتفاع المتوقع لعدد الإصابات مدفوعا بالمتحور الجديد "أوميكرون".

من جهته، أكد المسؤول الحكومي كيه كيه بول، على أن "تحذير منظمة الصحة العالمية بشأن تسونامي (كوفيد-19) لم يكن مقتصرا على الهند بالتحديد، وإنما أشار إلى الوضع العالمي".
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