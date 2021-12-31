20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أزمة أوكرانيا.. بايدن يهدد بـ"الحسم" وبوتن يحذره من العقوبات
Lebanon 24
31-12-2021
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، من أن بلاده سترد بشكل قوي على أي غزو روسي لأوكرانيا، قائلا إن "خفض التصعيد" ضروري من أجل بلورة حل دبلوماسي للأزمة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي، إنه خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر 50 دقيقة بين الزعيمين، أوضح بايدن للرئيس الروسي "أن الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا".
من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي، لكنه حذر الرئيس الأميركي من فرض عقوبات جديدة على بلاده وسط التوتر مع أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي حذر نظيره الأميركي من أن العقوبات الغربية الجديدة ضد موسكو قد تضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وستكون خطأ كبيرا.
بدروه، قال يوري أوشاكوف، مستشار بوتن للسياسة الخارجية إن الكرملين "مرتاح" بشكل عام للمحادثات، لكن الرئيس الروسي أبلغ بايدن أن موسكو بحاجة إلى أن تخرج المحادثات الأمنية المقبلة بـ"نتائج" ملموسة، محذرا من فرض عقوبات على بلاده.
وأضاف أوشاكوف، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، أن فرض عقوبات "سيكون خطأ جسيما. نأمل ألا يحدث ذلك".
ونقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية"في واشنطن، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله، إن الاتصال الذي جمع بايدن وبوتن كان جادا وموضوعيا، مضيفا أنه جاء لتحديد الخطوط العريضة ومضمون الاجتماعات المقبلة في يناير.
وأضاف المسؤول أن بايدن أوضح خلال الاتصال أن الخطوات التي ستتخذها واشنطن في الفترة المقبلة ستعتمد على تصرفات روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع والتحركات الروسية على الحدود الأوكرانية.
وأشار المسؤول إلى أن بوتن لم يطلب المكالمة من أجل الإعلان عن أي شيء جديد، لكن الاتصال كان جزءا من سلسلة مكالمات نهاية العام.
وأثارت موسكو قلق الغرب بعد حشدها عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها مع أوكرانيا في الشهرين الماضيين، بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودعمها للانفصاليين الذين يقاتلون الحكومة في شرق أوكرانيا.
وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
في الضاحية الجنوبية... تمت تصفيته على يد سائق تاكسي
Lebanon 24
في الضاحية الجنوبية... تمت تصفيته على يد سائق تاكسي
16:02 | 2021-12-30
30/12/2021 04:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الاول
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الاول
07:47 | 2021-12-30
30/12/2021 07:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في "وداع" 2021.. "الدولار" يخطف الأضواء والامل بجمع الشمل الحكومي
Lebanon 24
في "وداع" 2021.. "الدولار" يخطف الأضواء والامل بجمع الشمل الحكومي
06:00 | 2021-12-30
30/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً خبر سار.. اكتشاف أجسام مضادة تواجه "أوميكرون" وما يتبعه من تحورات
Lebanon 24
وأخيراً خبر سار.. اكتشاف أجسام مضادة تواجه "أوميكرون" وما يتبعه من تحورات
08:00 | 2021-12-30
30/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2021-12-30
30/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2021-12-31
البنتاغون يستبق ذكرى "اعتداء أنصار ترامب".. بقرار أمني
05:00 | 2021-12-31
واشنطن تعلق على تعيين البحرين سفيرا لها في سوريا
04:30 | 2021-12-31
تحذير من بؤر أوميكرون "العائمة".. اللقاح لا يكفي
04:17 | 2021-12-31
قائد عسكري إيراني يقارن بين نصر الله وقاسم سليماني.. هذا ما قاله
04:00 | 2021-12-31
الهند.. إجراء الانتخابات التشريعية رغم الزيادة في إصابات كورونا
03:30 | 2021-12-31
2021: عام القيادة السياسية الفاشلة
فيديو
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
31/12/2021 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
31/12/2021 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
31/12/2021 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact