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عربي-دولي
تحذير من بؤر أوميكرون "العائمة".. اللقاح لا يكفي
Lebanon 24
31-12-2021
|
04:30
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دعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى تجنب السفر بالسفن السياحية، على خلفية تفشي المتحور "أوميكرون"، حتى لو الشخص حاصلا على تطعيم ضد الفيروس.
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، فقد أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نصيحة طبية، الخميس، تدعو فيها كل المسافرين (ملقحين أو غير ملقحين) لتجنب السفن السياحية الكبرى (الكروز)، في وقت تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا، بسبب المتحور "أوميكرون".
وأضافت أن "المسافرين الملقحين بالكامل يمكن أن يكونوا معرضين للإصابة بالمتحورات ونقلها للآخرين".
وتابعت:"إن الانتشار أسهل (للفيروس) يكون بين الأشخاص الموجودين في أماكن متقاربة، كما أن فرصة الإصابة بمرض "كوفيد -19"، الذي يسببه الفيروس، على متن السفن السياحية مرتفعة للغاية".
وقالت السلطات الصحية الأميركية إن "رفع مستوى التهديد بشأن السفر من 3 إلى 4، يعكس الزيادات في حالات الإصابات على متن السفن السياحية منذ ظهور متحور أوميكرون".
ولفتت إلى أن المزيد من سفن الرحلات السياحية وضعت على المستوى الأصفر وفق معيار المراكز، وهو ما يعني التحقق من احتمال تفشي الوباء على متن هذه السفن.
وشددت المراكز الأميركية على تجنب السفر بهذه السفن، حتى ولو في الرحلات النهرية القصيرة في شتى أنحاء العالم، بصرف النظر عن حالة التطعيم.
لكن في حال اختار الشخص المشاركة في هذه الرحلات، فعليه أن يحصل على الجرعة المعززة، إذا مؤهلا لذلك، وأن يرتدي القناع الطبي في الأماكن المشتركة.
المصدر:
سكاي نيوز
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