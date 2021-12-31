2021: عام القيادة السياسية الفاشلة

كان عام 2021 عام القيادة السياسية، أو الأهم من ذلك، عدم وجودها، كما كان دعوة للتفكير في العواقب الاجتماعية لفشل القيادة. في هذا العام، الذي فقد فيه ملايين الأشخاص كل شيء، نتذكر أن الغرض من القيادة يتجاوز إخبار الناس بما يجب عليهم فعله. نحن مطالبون بالنظر كيف أن الحكم الذي لا يظهر الحب للأشخاص الذين يشرف عليهم يكون عرضة للاستبداد والفشل.وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان التفكير السائد في العلوم السياسية هو أننا كنا جميعًا عالقين في معركة من أجل الأفكار، وكانت تلك الأيديولوجية أهم شيء يجب مناقشته وأن كل شيء سينبع من ذلك. كانت الشيوعية مقابل الرأسمالية هي الأساس، بغض النظر عن العنف الذي يمارسه أنصار كلتا الأيديولوجيتين في كل أنحاء العالم باسم الأيديولوجيا. اغتالت الحكومات الرأسمالية القادة الشيوعيين في البلدان الفقيرة، ومولت حروب الظل بينما تجاهلت الفراغ القيادي الذي خلقته ، في حين رعت الحكومات الشيوعية صراعات لا تنتهي مع استبعاد تكلفتها البشرية. من ما يسمى بالعالم الثالث، شاهدنا كل جانب يذهب إلى نفس الحد تمامًا مثل الآخر، غالبًا في بلداننا، لكنهم حاولوا طمأنتنا أنهم عندما استخدموا العنف ضدنا، كان ذلك بدافع الحب وعندما فعل الطرف الآخر، كان ذلك بسبب الجشع والكراهية. لم يكن هناك سوى تفاعل محدود مع الادعاءات الأخلاقية التي أدلى بها القادة المختلفون: ما يهم هو أنهم غنوا من كتاب الترانيم الأيديولوجي الصحيح".وتابع الموقع، "لقد ذكرنا عام 2021 أن الحكم الذي لا يسترشد إلا بالأيديولوجية دون أي اهتمام بالنتائج الأخلاقية هو فخ خطير ومميت. في جميع أنحاء العالم، تسخر البلدان ذات التوجهات السياسية المختلفة من الادعاء القائل بأن الأيديولوجية يمكن أن تكون مؤشرًا دقيقًا لكيفية أداء بلد ما في خضم الأزمة. يتمثل التحدي الرئيسي بالطبع في جائحة كورونا، الذي دخل عامه الثالث وتسبب في اضطراب ودمار غير مسبوقين. في وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك 280 مليون حالة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم وما يصل إلى 5.4 مليون حالة وفاة، أي ما يعادل بلدًا بحجم سلوفاكيا يتم القضاء عليه. مع ظهور متحور "أوميكرون"، أبلغت دول مثل فرنسا والولايات المتحدة عن أكبر عدد من الحالات منذ بداية الوباء د، على الرغم من وجود لقاحات بكثرة. في الوقت نفسه، هناك قلق حقيقي في البلدان التي حُرمت من الحصول على اللقاحات من خلال تواطؤ الدول الأكثر ثراءً في العالم من أن هذه هي الموجة التي ستخترق دفاعاتها الهزيلة ودورة الإغلاق وحظر السفر التي اعتمدوا عليها. لكن لم يكن كورونا وحده هو الذي كشف ندرة القيادة الأخلاقية في العالم. تستمر أزمة اللاجئين والمهاجرين العالمية، مع تزايد عدد الأشخاص المتنقلين في جميع أنحاء العالم بسبب الصراع والانهيار الاقتصادي وتغير المناخ".وبحسب الموقع، "خلفت عودة طالبان في أفغانستان مئات الآلاف من الأفغان يندفعون للهجرة، وانتهى الأمر بالغالبية العظمى في دول مجاورة مثل باكستان وإيران بدون خطة باستثناء تجنب الأعمال الانتقامية التي تم فرضها منذ ذلك الحين ضد أولئك الذين يُعتقد أنهم تعاونوا مع الاحتلال الأميركي. في ميانمار، تصل الأقليات المضطهدة من قبل المجلس العسكري إلى بنغلاديش وتايلاند بالمئات، بينما يستمر الانهيار البطيء للعديد من دول أميركا الوسطى في حالة عدم اليقين السياسي وعنف العصابات في إرسال قوافل نحو الحدود الأميركية المكسيكية. لا يزال البحر الأبيض المتوسط مقبرة مائية لآلاف الأشخاص المحرومين من الطرق الآمنة للجوء أو الهجرة، بينما تحولت القناة الإنجليزية والحدود البيلاروسية البولندية إلى جبهات جديدة حيث يمكن للدول الأوروبية أن تلعب السياسة مع حياة الأشخاص المستضعفين. لا تزال الحرب في اليمن تستعر، بقيادة دول الخليج والتي يتم خوضها بأسلحة مصنعة في الغرب".وأضاف الموقع، "كان عام 2021 أيضًا العام الذي ألمحت فيه أزمة المناخ إلى حجم الدمار الذي يطرق أبوابنا. تدفقت مياه الفيضانات ودمرت بلدات ومدن في بلدان متباعدة مثل ألمانيا والفلبين وأستراليا وإندونيسيا والبرازيل. وأدى هطول الأمطار بشكل غير مسبوق في كل أنحاء العالم إلى ارتفاع الأنهار التي استمرت في مسارها بهدوء لمئات السنين وفجأة انفجرت ضفافها. في عام 2021، بلغت درجات الحرارة ذروتها في القطب الشمالي، في حين حذر العلماء من أن نهر دومزداي الجليدي في القارة القطبية الجنوبية يهدد بالانهيار في السنوات الثلاث المقبلة ويمكن أن يرفع مستويات سطح البحر بأكثر من نصف متر (حوالي 20 بوصة)، مما يلحق الضرر بالمدن الساحلية مثل نيويورك ومومباي ومومباسا. ومع ذلك، توج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد في غلاسكو ببيان رقيق الفم وبكاء خافت على كرسي المؤتمر بهدوء على المنصة نتيجة الفشل".وتابع، "عام 2021 هو دعوة لإعادة النظر في الأيديولوجيا على أنها كل شيء وإنهاء كل شيء لقياس أداء الحكومات، ودعوتنا بدلاً من ذلك إلى الحكم عليهم من خلال ما يفعلونه وليس فقط ما يقولونه. فشلت رأسمالية الولايات المتحدة في تقديم استجابة ذات مغزى لوباء كورونا. لقد حصلت على وفرة من اللقاحات لكنها فشلت في إنشاء نظام فعال لاختبار كورونا أو الاحتفاظ بالطاقم الطبي، حيث يترك الأطباء والممرضات المهنة بسبب نقص الدعم. في غضون ذلك، طورت كوبا الشيوعية الصغيرة لقاحها الخاص، وقامت بتلقيح 85 بالمائة من سكانها بالكامل وحافظت على معدل وفيات منخفض بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بـ 1.6 بالمائة في الولايات المتحدة. كندا، التي غالبًا ما يتم التباهي بها كمثال للديمقراطية والتقدم كانت واحدة من أسوأ المخالفين فيما يتعلق بتخزين اللقاحات واتخاذ إجراءات سياسية تمييزية، بما في ذلك الحظر العنصري ضد دول جنوب إفريقيا لإعلانها ظهور سلالة جديدة. روسيا حريصة جداً على إشعال حرب في أوكرانيا، في حين أن معدل الوفيات بوباء كورونا في البلاد يصل إلى حوالي 2.9 بالمائة".وبحسب الموقع، "على النقيض من ذلك، تواصل قيادة رئيسة الوزراء جاسيندا أديرن في نيوزيلندا وضع معيار عالمي جديد لما يجب أن تبدو عليه الحوكمة التي تتجاوز الخطاب والمنافسة الأيديولوجية، من خلال توفير الأشخاص، والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الحكومة والمحكومين، والاستجابة بسرعة للتحديات الناشئة. كل هذه التناقضات وغيرها هي دعوة للتفكير في ما وراء الأيديولوجيا كإطار مرجعي مبسط. لقد ذكرنا عام 2021 بأن هناك فراغًا وراء روايات "نحن مقابل هم" المبسطة التي تهيمن حاليًا على التفكير والممارسة السياسيين. هذه مقاربات للسياسة تتمحور حول المنافسة بدلاً من التعاون، والقومية الشوفينية التي تفضل البقاء السياسي للقلة على الرفاهية الجماعية للكثيرين".وختم الموقع، "كان عام 2021 هو العام الذي دعانا فيه فيروس صغير إلى تذكر سبب دخولنا المجتمع في المقام الأول، للتأكد من أننا جميعًا أفضل حالًا ولا نسعى لتحقيق انتصارات أيديولوجية فارغة على حساب الآخرين. على القادة السياسيين الحذر مما إذا كان العام 2022 سيحمل أموراً أفضل".