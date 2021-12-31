قائد عسكري إيراني يقارن بين نصر الله وقاسم سليماني.. هذا ما قاله

كشف العميد أحمد رضا بوردستان، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالجيش الإيراني، اليوم الجمعة، سببا جديدا لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن بوردستان أن الجانب الأميركي اغتال الجنرال سليماني لأنه كان عقبة أمام مشروع "صفقة القرن" للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي انطلق من قبل أميركا وإسرائيل بـ 30 مليار دولار.

وأضاف المسؤول العسكري الإيراني أن بعض الدول كانت جاهزة لتنفيذ المشروع الأميركي في المنطقة، لكنه لم ينفذ بوجود الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل من قبل أميركا وشركائها، على حد قوله، وهو ما كان سببا في اعتبار سليماني شخصية استراتيجية في العالم الإسلامي والعالم.

وحول المقارنة بين سليماني، والأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أوضح العميد بوردستان أن "سليماني كان يقود العمليات بحضوره في قلب الميدان، وكان في خدمة الإسلام وقائد الثورة بكل وجوده"، مشيرا إلى رعب وهلع "الدواعش" والجماعات التكفيرية الأخرى من قاسم، ودوره في قيادة عمليات تحرير الأراضي من يدهم في سوريا والعراق، مضيفا أن قرارات سليماني المؤثرة في المنطقة، منقطعة النظير، وقد أقر بها جنرالات وقادة عسكريون حول العالم، مرارا.

يذكر أنه في 3 كانون الثاني 2020 استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.