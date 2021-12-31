عربي-دولي

قائد عسكري إيراني يقارن بين نصر الله وقاسم سليماني.. هذا ما قاله

Lebanon 24
31-12-2021 | 04:17
A-
A+
Doc-P-902516-637765463200755321.jpg
Doc-P-902516-637765463200755321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف العميد أحمد رضا بوردستان، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالجيش الإيراني، اليوم الجمعة، سببا جديدا لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.

 

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن بوردستان أن الجانب الأميركي اغتال الجنرال سليماني لأنه كان عقبة أمام مشروع "صفقة القرن" للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي انطلق من قبل أميركا وإسرائيل بـ 30 مليار دولار.

 

وأضاف المسؤول العسكري الإيراني أن بعض الدول كانت جاهزة لتنفيذ المشروع الأميركي في المنطقة، لكنه لم ينفذ بوجود الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل من قبل أميركا وشركائها، على حد قوله، وهو ما كان سببا في اعتبار سليماني شخصية استراتيجية في العالم الإسلامي والعالم.

 

وحول المقارنة بين سليماني، والأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أوضح العميد بوردستان أن "سليماني كان يقود العمليات بحضوره في قلب الميدان، وكان في خدمة الإسلام وقائد الثورة بكل وجوده"، مشيرا إلى رعب وهلع "الدواعش" والجماعات التكفيرية الأخرى من قاسم، ودوره في قيادة عمليات تحرير الأراضي من يدهم في سوريا والعراق، مضيفا أن قرارات سليماني المؤثرة في المنطقة، منقطعة النظير، وقد أقر بها جنرالات وقادة عسكريون حول العالم، مرارا.

 

يذكر أنه في 3 كانون الثاني 2020 استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
04:30 | 2021-12-31
04:00 | 2021-12-31
04:00 | 2021-12-31
03:30 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website