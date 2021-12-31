عربي-دولي

الجيش السوداني يتهم "جهات خفية" بالسعي نحو الفوضى

Lebanon 24
31-12-2021 | 06:30
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قال الطاهر أبوهاجة، مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن التظاهرات الحالية في البلاد "لن توصل البلاد إلى حل سياسي".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن أبوهاجة قوله إن استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية هو "استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت، فيما لا جدوى منه"، مضيفاً أن هذه التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي. 

وأوضح أن "التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان".

واتهم أبوهاجة ما وصفها بـ"أياد خفية" بالسعي لجر البلاد نحو الفوضى، مبرزا أنها "لا تريد لا انتخابات ولا ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية".

وقال إن السلطات تعرف هذه الجهات وترصدها، لكنه لم يكشف عن هويتها.
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