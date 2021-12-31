عربي-دولي

مقتل 4 جنود باكستانيين خلال مداهمات في معقل سابق لـ"طالبان"

Lebanon 24
31-12-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-902553-637765530547862137.jpg
Doc-P-902553-637765530547862137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
داهمت قوات أمن باكستانية، اليوم، مخبأين للمسلحين في معقل سابق لحركة "طالبان" بالقرب من أفغانستان، مما أدى إلى إطلاق نار أسفر اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين.

وقال الجيش الباكستاني، إن قوات أمن باكستانية داهمت مخبأين للمسلحين في معقل سابق لطالبان بالقرب من أفغانستان، مما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين.

وأوضح أن الغارة الأولى نفذت في منطقة تانك في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، والضربة الأخرى نفذت في منطقة وزيرستان الشمالية وأسفرت عن أسر مسلح قبل مقتل أربعة جنود في القتال.

وأضاف الجيش إن "القوات استولت على مخبأ للأسلحة خلال الغارتين".

يذكر أن الجيش شن هجوما شاملا في المنطقة بعد هجوم على مدرسة يديرها الجيش في كانون الأول 2014 في مدينة بيشاور، وأسفر عن مقتل 147 شخصا، معظمهم من تلاميذ المدارس.

وتأتي أحدث أعمال العنف في الشمال الغربي بعد يوم من انفجار قنبلة على جانب طريق خارج كلية في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 13 آخرين على الأقل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-12-31
11:00 | 2021-12-31
10:00 | 2021-12-31
09:30 | 2021-12-31
09:00 | 2021-12-31
08:30 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website