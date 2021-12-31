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إتّهام أحد سكان القدس المحتلة بالتجسس لصالح "حزب الله"... وهذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
31-12-2021 | 06:55
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قدمت إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد أحد سكان تنسب إليه تهمة التجسس لصالح "حزب الله".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المدعو أحمد زهرة البالغ من العمر 32 عاما، أطلع حزب الله على مجريات الأحداث في العاصمة والضفة الغربية"، مشيرة إلى أنه "بادر إلى الاتصال بسجين أمني محرر يقطن في لبنان بغية القيام بنشاطات ضد "إسرائيل" وتخابر مع عناصر حزب الله عن طريق برنامج محوسب مشفر".

وأضافت: "قام زهرة بالتقاط صور لموقع توجد فيه هوائيات كبيرة للاقمار الصناعية بغية إرسالها إلى مشغله في حزب الله. كما طلب منه تعقب ضباط كبار في الشرطة وجيش الدفاع لغرض استهدافهم انتقاما لاغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية".

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد فترة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
المصدر: روسيا اليوم
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