عربي-دولي

أوغلو: علاقات تركيا مع دول الخليج كانت دائما جيدة

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:30
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "بلاده تلقت اتفاقية من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النقل البري إلى تركيا وقد تعاملوا معها بشكل إيجابي".

وردا على أسئلة حول العلاقات مع قطر والتقارب مع دولة الإمارات، قال تشاووش أوغلو إن علاقات تركيا مع دول الخليج كانت دائما جيدة، مشيرا إلى أن "تطبيع العلاقات التركية مع دولة الإمارات سيكون له تأثير على العديد من المجالات وأنهم بدأوا بالفعل رؤية هذه الآثار.

وأوضح أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في شباط المقبل ستضيف أيضا دفعة جديدة لتلك العلاقات، لافتا إلى أن "التوترات الإقليمية بين الإمارات وإيران انعكست على العلاقات، لكن رغم ذلك، شهدنا زيادة في الاستثمارات والتجارة طوال الوقت".

وأضاف: "تلقينا عرضا من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوقيع اتفاقية النقل البري إلى تركيا، وقد تعاملنا معها بشكل إيجابي"، مبينا أنه لن يكفي إتمام هذا الأمر على المستوى الثنائي بين البلدين فقط، لأن هذا النقل البري سيأتي عبر إيران في الوقت الحالي.

واستطرد قائلا "عندما نجري الحسابات، فإن أي شحنة تغادر اسطنبول حاليا متوجهة إلى الإمارات فإنها تستغرق ما بين 25 و28 يوما عن طريق البحر، لكن ستغرق 10 أيام برا. ومع ذلك، يتم قضاء جزء طويل من هذا الوقت في التخليص الجمركي".

وزاد الوزير قائلاً: "لا بد من تخفيض هذا الوقت. ومن ثم فإنه بعد التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، ربما يمكننا بعد ذلك التوقيع عليها على المستوى الثلاثي بعد التوقيع عليها على المستوى الثنائي. لقد رحبنا بها، ونحن نتفاوض بشأنها حاليا. نريد أن نوقع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس في شباط المقبل للإمارات".

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