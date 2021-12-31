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بنك إسرائيل المركزي يحدد قواعد تعامل البنوك مع العملات الرقمية

Lebanon 24
31-12-2021 | 14:00
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أصدر بنك إسرائيل المركزي قواعد لتنظيم تعامل البنوك العاملة في إسرائيل مع العملات الرقمية المشفرة.
وقال البنك المركزي إنه على البنوك عدم رفض تقديم خدمات الدفع لمجرد أن هذه الخدمات مرتبطة بنشاط العملات الرقمية، بحسب مسودة التوجيه الذي نشره البنك.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه القاعدة ستطبق إذا كان مقدم خدمة العملة الرقمية المستخدمة في هذه المعاملة لديه ترخيص لتقديم الخدمة في إسرائيل.
كما أشار توجيه البنك المركزي إلى أنه على أي بنك معرفة مصدر الأموال المستخدمة في شراء العملة الرقمية والمسار الذي تمضي فيه الأموال منذ تاريخ شراء العملة.
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