إنجلترا واسكتلندا.. صورتان فارقتان في ليلة رأس السنة

كان الوضع في ليلة رأس السنة الجديدة على طرفي نقيض بين إنجلترا واسكتلندا، ففي الأولى كانت هناك احتفالات صاخبة، بينما كانت شوارع الثانية فارغة، بسبب حظر الاحتفالات بسبب المتحور "أوميكرون".وقبل أيام، قالت رئيس الوزراء الأستكلندية، نيكولا ستورغون، إنه سيتم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في اسكتلندا ضمن قيود جديدة فرضت ، بسبب تفشي المتحور "أوميكرون".وحثت مواطنيها على الحذر الشديد في أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة على المستوى العائلي.وجاءت هذه الإجراءت رغم الدراسات التي قالت إن المتحور الجديد أخف فتكا مقارنة المتحورات السابقة من فيروس كورونا.وعادة ما تستمر احتفالات رأس السنة في اسكتلندا لمدة 3 أيام.