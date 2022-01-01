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مسيرة لإحياء ذكرى سليماني في العراق… وإجراءات مشدّدة

Lebanon 24
01-01-2022 | 03:30
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ذكر الإعلام العراقي أن "قوات الأمن أغلقت جسر الطابقين الحيوي وسط العاصمة بغداد استعدادًا لمسيرة مرتقبة لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس".

وقال التلفزيون: "إن قوات الأمن انتشرت بشكل مكثف عند تقاطع مصافي الدورة".
المصدر: العربية
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